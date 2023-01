Dalla Juventus al Milan: addio gratis, lo stanno ‘tramando’ sul serio

Dalla Juventus al Milan, addio gratis: si alza il pressing sul possibile colpo a parametro zero. Stanno tramando sul serio

Come vi abbiamo raccontato più volte in questo periodo, la Juventus è alla ricerca, almeno in questa sessione di mercato, di difensori che possano aiutare Allegri non solo in questa stagione ma anche il prossimo anno.

Se gli esterni sono una priorità in questa fase di mercato, la prossima estate le attenzioni della dirigenza bianconera si sposteranno soprattutto sui centrali: Rugani e Bonucci infatti potrebbero salutare mentre su Gatti, che contro la Cremonese ha giocato dall’inizio, delle valutazioni verranno fatte da qui al prossimo giugno. Insomma, in poche parole, gli unici sicuri di rimanere sono Danilo e Bremer, i brasiliani, che regalano al tecnico livornese tanta tranquillità. Per questo motivo, la società piemontese, da un poco di tempo ha messo nel mirino anche il difensore centrale francese N’Dicka.

Dalla Juventus al Milan, assalto del Barcellona

Contratto in scadenza alla fine della stagione, il rinnovo ormai è andato. N’Dicka si libererà a parametro zero e in Italia è cercato sia dal Milan ma anche dalla Roma.

Ma non solo: molte sono le sirene inglesi, e in questo caso spagnole, per lui. Secondo transfermarket infatti il Barcellona, che ha problemi economici importanti e che si può muovere solamente a parametro zero, ci starebbe facendo più di un pensiero. I catalani vorrebbero chiudere a gennaio la situazione per poi portarlo in Spagna nella prossima stagione. Un pressing quasi asfissiante da parte della squadra di Xavi che sogna di bruciare la concorrenza e che sogna un colpo decisamente importante in difesa.