Allegri preso in giro, “furto” da 30 milioni

Calciomercato Juventus, adesso i tifosi sono convinti che l’operazione va fatta e reputano la cifra più che conveniente: i dettagli.

I tifosi del Chelsea sono rimasti entusiasmati dalla prestazione di Zakaria contro il Manchester City, a tal punto da averne creato un vero e proprio “caso” social.

Come scrivono, infatti, da ‘Dailystar’, il Chelsea e i suoi tifosi adesso sono innamorati di uno “scarto” della Juventus. Il centrocampista svizzero ha stupito, letteralmente, con la sua grande prestazione contro la più forte della Premier, il Manchester City. Per spirito di appartenenza e dedizione, adesso, tutti a gran voce, chiedono il riscatto del giocatore di proprietà bianconera, che come sappiamo è proprio in prestito per un anno al Chelsea.

Calciomercato Juventus, tifosi innamorati di Zakaria: “Il riscatto è un affare”

Adesso i tifosi blues sono convinti che il riscatto di Zakaria può essere considerato un vero e proprio affare. Sui social, post gara, i supporter della squadra londinese hanno espresso tutti i loro apprezzamenti nei confronti del centrocampista svizzero che ha giocato veramente poche partite con la maglia dei blues. In cinque, effettive, presenze, Zakaria ha però sbalordito, soprattutto nella gara più importante contro la cosiddetta squadra da battere: l’armata di Pep Guardiola.

Un entusiasmo alle stelle che ha sancito, una volte per tutte, il cosiddetto fascino verso un giocatore che in bianconero non ha saputo esprimersi quanto sperato e che è stato proprio dato praticamente poco tempo in prestito. Adesso da capire se il Chelsea mostrerà le volontà per riscattarlo date le ultime uscite decisamente al di sopra delle aspettative. Per quanto concerne il desiderio dei supporter, beh, loro sembrerebbero già schierati sulla volontà di averlo a titolo definitivo.