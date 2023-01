Dal Barcellona alla Juventus: ingaggio dimezzato, si sblocca il rebus

Calciomercato Juventus, bianconeri sul campione spagnolo, adesso c’è la possibilità di chiuderlo: i dettagli dell’operazione.

Stando all’ultima indiscrezione, adesso, la Juventus valuta l’acquisto di un profilo certamente importante in possibile uscita dalla Spagna.

Infatti, adesso, i bianconeri starebbero pensando ad un acquisto a sorpresa. Un campione indiscusso che potrebbe arrivare dalla squadra ai vertici, il Barcellona. Infatti, Allegri, vorrebbe un ricambio in difesa: un nuovo laterale capace di fare la differenza da subito. Stando alle ultime indiscrezioni, adesso, l’assalto al top player è più che possibile.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba: si può | Allegri lo vuole

Jordi Alba è finito nel mirino dei bianconeri. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, il laterale spagnolo è sempre più vicino a cambiare aria a fine stagione, nonostante le sue volontà di rimanere in blaugrana. E secondo ‘Tuttojuve’, adesso, tra le possibili concorrenti al suo acquisto c’è anche la Juventus che pensa al classe 1989.

L’interesse della Vecchia Signora per Alba non è, per altro, cosa nuova. La squadra di Massimiliano Allegri sta ancora sondando le possibilità di trovare un sostituto degno per Alex Sandro, libero a fine stagione, e il capitano del Barcellona sarebbe un profilo decisamente gradito. Tuttavia, i piani del terzino sinistro non prevedono, almeno per il momento, di lasciare il club dei suoi sogni Con un contratto in scadenza nel 2024, Jordi Alba con il club ha un ottimo rapporto e adesso dovrà capire se è possibile sondare un possibile rinnovo. Se necessario, l’ala sarebbe disposta a ridursi lo stipendio pur di rimanere in Spagna. Ma al Barcellona l’emergere di Alejandro Balde e l’ingaggio di Marcos Alonso, un terzino sinistro improvvisato, potrebbero obbligare il club spagnolo a cederlo, appunto, anche per un ricambio generazionale.