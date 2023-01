Ultim’ora Juventus, nuovo allarme Di Maria: piove sul bagnato

Juventus-Udinese, Di Maria costretto ad uscire: ecco l’entità dell’ennesimo problema accorso al fuoriclasse argentino.

Si sta disputando proprio in questi istanti l’ultimo segmento di Juventus-Udinese. Dopo un primo tempo soporifero, la gara è salita di tono nella ripresa, con gli uomini di Allegri che hanno sfiorato il vantaggio in almeno quattro nitide circostanze.

Il tecnico livornese, però, al 65′ ha dovuto operare un cambio forzato, togliendo dal campo Di Maria. “El Fideo” ha provato a stringere i denti, ma alla fine è stato costretto ad uscire a causa di un problema al polpaccio. L’esterno offensivo argentino, utilizzato come sottopunta contro i friulani nel tandem con Kean, con un colpo di tacco illuminante poco dopo l’ora di gioco ha aperto le porte ad un contropiede poi sciupato da Rabiot. In quell’occasione Di Maria ha sentito tirare, ed ha cominciato ad operare esercizi di stretching. In un primo momento si pensava che Allegri potesse operare un cambio immediato: tuttavia, l’allenatore della Juve ha prima fatto entrato Chiesa al posto di Miretti, salvo poi togliere dal campo “El Fideo” per inserire Milik. Vi forniremo maggiori ragguagli sui problemi fisici dell’argentino quando trapeleranno ulteriori notizie.