Juventus, monta subito la polemica: “Bollito, sta camminando”

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Juventus-Udinese: diversi gli spunti offerti da 45 minuti di gioco.

Non è stato un primo tempo scoppiettante all’Allianz Stadium. Juventus ed Udinese sono ritornate negli spogliatoi terminando la contesa a reti bianche. Gara molto bloccata, alla quale gli uomini di Allegri hanno approcciato con un approccio apparso in alcuni frangenti eccessivamente attendista.

Il tecnico livornese ha schierato Di Maria a ridosso dell’unica punta Kean. Al di là di sporadiche azioni individuali, però, la Juventus ha fatto fatica a tenere alto il proprio baricentro. Merito anche di un’Udinese che ha inaridito le fonti di gioco avversarie, pressando alto i portatori di palla avversaria. La sterilità della manovra della Juve non è stata rivitalizzata neanche dalla classe di Angel Di Maria. Il Campione del Mondo si è fatto vedere soltanto con una rouleta. Per il resto, ha provato a svariare molto su tutto il fronte offensivo, ma non è stato incisivo nella zona calda.

Juventus-Udinese, Di Maria nel mirino della critica

Il fuoriclasse argentino non ha dato né ritmo né qualità, dando l’impressione di traccheggiare in alcune circostanze. Solo una verticalizzazione illuminante per Kean ha fatto strabuzzare gli occhi, ma l’attaccante italiano non è riuscito a scartare il cioccolatino offertogli da Di Maria. Insomma, copia sbiadita di quello ammirato con la maglia dell’Argentina.

Atteggiamento che non è piaciuto a diversi sostenitori della Juventus, che sui social non hanno lesinato commenti negativi alla prestazione dell’ex ala offensiva del Psg. Ecco una rapida carrellata:

Di Maria cammina o sbaglio? — Antonio S. (@ASeven__7) January 7, 2023

Di Maria gioca bene quando non gioca.#jvtblive#JuveUdinese — Pimpiripetta Dosa (@MauryPetrone) January 7, 2023

Non sto scherzando ero convinto fino a quando hanno parlato di di maria e la palla ce l’avevano i rosa — 🛳 Navi Naving🛳 (@NavingNavi) January 7, 2023

Dopo Pogba e #DiMaria, sono molto curioso di scoprire quale sarà il prossimo campione sciancato per cui la #Juve spenderà miliardi — Emanuele Rauco (@Grouchoromano) January 7, 2023

Ah ma Di Maria è ancora in campo nonostante non siano i Mondiali…#JuveUdinese #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) January 7, 2023

#dimaria quando gioca alla #JuveUdinese pare la brutta copia venuta male di quello dell’argentina 😒 #FinoAllaFine ⚡️😎 — Agente F (@MrBlackAgenteF) January 7, 2023