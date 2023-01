Calciomercato, niente da fare per la Juventus: doppio ‘addio’ in Premier

Calciomercato Juventus, due dei big sempre presenti negli interessi bianconeri adesso avrebbero già scelto il futuro: i dettagli.

In casa bianconera si fa il punto sul futuro. Due profili continuano ad essere nella lista dei possibili acquisti del futuro. Due giocatori che per un motivo o per un altro sono stati molto vicini a lasciare la propria squadra.

Il primo è stato per lungo tempo conteso in attacco, si parla di un giocatore che prima dell’arrivo di Milik sembrava un passo allo sbarco a Torino ma poi, da lì, si è scelto per la permanenza in maglia blaugrana. Depay, però, si legge da ‘Sport.es’ vorrebbe già lasciare il Barcellona a gennaio per giocare in Premier League.

Kanté e Depay decisivi | Vogliono entrambi la Premier League

Non solo Depay è però nuovamente interessato alla Premier League. Si legge sul portale ‘Sport’ che anche il centrocampista francese, nonostante tutti i rumor che lo vedevano già fuori dall’Inghilterra, adesso, sia vicino più che mai alla possibilità di una nuova permanenza a Londra. Legatissimo alla sua squadra e ai suoi compagni, scrivono dalla Spagna, il giocatore adesso potrebbe decidere di rimanere definitivamente in Premier League e sarebbero dunque vane le speranze dei bianconeri di arrivarci, da subito, a parametro zero.

Discorso simile per Depay che nonostante il ballottaggio con Milik, vinto poi dal polacco per anche questioni economiche, adesso potrebbe lasciare il suo attuale club ma soltanto per una volta sua precisa, cioè giocare in Premier League. Staremo dunque a vedere come si evolveranno le operazioni, consapevoli che, adesso, è arrivato il momento del verdetto definitivo.