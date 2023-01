Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto dibattuto dalla tifoseria bianconera nel corso di queste settimane.

C’è tanta curiosità per capire se e quali mosse saranno effettuate dalla dirigenza bianconera in questo mese di gennaio, nel quale si sono riaperti i trasferimenti ufficiali. Acquisti e cessioni, se ne parla ormai da qualche settimana anche perchè la rosa di Allegri ha mostrato di avere delle lacune.

Nel frattempo stanno arrivando dei risultati importanti, che stanno avvicinando la formazione bianconera al primo posto in classifica. Grande fiducia dunque nel lavoro dell’allenatore, che ha saputo ritrovare quella solidità difensiva indispensabile per poter ambire a grandi traguardi. Ci sono tutti i presupposti dunque per vivere una seconda parte di stagione da protagonisti. Tuttavia non si placano le voci su quel che potrebbe essere il futuro della panchina della Juve, nonostante Allegri sia legato da un lungo contratto con la società.

Juventus, per Zidane c’è anche l’ipotesi Tottenham

Sono ormai settimane che si parla del nome del possibile successore livornese. Con Antonio Conte e Zidane che rappresentano due piste calde, “confermate” tra l’altro anche dalle quote basse dei bookmaker sul loro futuro a Torino.

Come rivela “Fichajes” potrebbe esserci un vero intreccio tra i due. E’ venuta meno infatti la possibilità che Zidane alleni la nazionale francese, visto che la federazione transalpina ha deciso di rinnovare l’accordo con Didier Deschamps. L’ex centrocampista della Juve dunque è candidato adesso alla panchina bianconera e a quella del Psg, ma ci sarebbe anche un’altra opzione. Quella che porterebbe Zidane sulla panchina del Tottenham, società sempre ambiziosa. Ecco dunque l’intreccio con Conte: l’arrivo del francese libererebbe il tecnico leccese che a quel punto sarebbe libero di accasarsi altrove. Anche alla Juve, ovviamente, qualora la società volesse puntare su di lui.