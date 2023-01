Dal “tradimento” al ribaltone, via gratis: bye bye Juventus

Continuano ad accumularsi voci e rumors di calciomercato che riguardano la Juventus e i suoi possibili movimenti nel corso del 2023.

La squadra di Allegri ha iniziato bene il nuovo anno, con due successi in altrettanti incontri che gli consentono di rimanere in corsa per il sogno scudetto. Adesso bisogna continuare su questa strada, anche se non sarà semplice visti i tanti impegni ravvicinati.

L’allenatore vorrebbe magari poter contare su qualche innesto nel corso di questo mercato invernale che ormai ha preso il via ufficialmente da qualche giorno. Ma è difficile immaginare ribaltoni nel corso di questo mese, al massimo si cercherà di sfruttare qualche occasione low cost. E’ in estate che ci saranno le maggiori novità e non potrebbe essere altrimenti, considerando il fatto che la Juventus dovrà sostituire diverse pedine in tutte le zone del campo. Anche per questo si continua a monitorare con particolare attenzione la lista dei futuri parametri zero.

Juventus, anche il Borussia Dortmund si fa avanti per Tielemans

Tanti ottimi calciatori vedono il loro contratto in scadenza nel mese di giugno 2023 e chi vuole puntare su un determinato obiettivo si muove con largo anticipo per anticipare la concorrenza. Tra le occasioni da sfruttare c’è anche un nome importante come quello di Tielemans.

Mediano del Belgio e del Leicester, vede la sua esperienza con le Foxes ormai al termine e la lista delle pretendenti aumenta ogni giorno di più. Secondo le ultime voci che arrivano dalla Germania anche il Borussia Dortmund avrebbe intenzione di farsi avanti per convincere il calciatore a dire sì. Real Madrid, Arsenal, Manchester United e Juventus continuano ad essere però molto interessate, anche se le possibilità che Tielemans approdi in Italia paiono remote. L’Arsenal al momento pare essere in pole position.