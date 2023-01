Nuovo colpo di scena Zaniolo: “Vicinissimo alla Juventus”

Calciomercato Juventus, indiscrezione che non lascia dubbi sul futuro del giocatore: tutti i dettagli della possibile trattativa.

Secondo l’ultima indiscrezione proveniente dalla trasmissione Twitch di ‘TVPLAY’ di Calciomercato.it, Enrico Camelio ha svelato il possibile futuro di Zaniolo. Il pupillo giallorosso, adesso, potrebbe svoltare, letteralmente, il suo futuro.

Il futuro di Zaniolo svelato direttamente dalla trasmissione ‘TVPLAY’. Le parole di Camelio danno un nuovo spiraglio ma solo ad una condizione precisa, ovvero prendere il giocatore da svincolato. Ecco, di seguito, le parole dette espressamente da Camelio nella trasmissione Twitch.

Calciomercato, Juventus senti Camelio: “Zaniolo solo da svincolato”

Non ci sono quindi dubbi su quali siano, ancora oggi, le intenzioni dei bianconeri. Arrivare a Zaniolo, talento giallorosso della nazionale italiana che già tutta la precedente stagione è stato vicinissimo al passaggio in bianconero e seguito con molta attenzione dall’entourage mercato bianconero. Di seguito, le parole esatte di Camelio a ‘TVPLAY’:

“Vi dico che c’è stato qualcosa su Zaniolo d’estate. Lo hanno cercato in due in Italia, Milan e Juve… La Juventus è stata vicinissima… Ma hanno chiesto 50 milioni… La Juve è ancora interessata ma solo se può prenderlo come svincolato… La Roma non può più chiedere 50“. Insomma il destino di Zaniolo sembra proiettare sempre di più verso Torino ma ad una condizione precisa. Il talento italiano è certamente un valore aggiunto per la squadra di Mourinho ma lo sarebbe, anche, dovesse arrivare alla Juventus, un giocatore che per caratteristiche tecniche sarebbe ideale per Massimiliano Allegri, non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire come si evolverà la situazione ma l’intesse è ancora più vivo che mai.