Calciomercato Juventus, la miccia è esplosa: hanno già trovato l’accordo per Joao Felix

Cosa succederà nel calciomercato della Juventus in questo anno solare? C’è grande curiosità tra i tifosi bianconeri per conoscere le novità.

La finestra dei trasferimenti invernali si è aperta all’inizio del mese e chi più chi meno si sta muovendo per far sì che possano arrivare a destinazione dei rinforzi, calciatori chiamati a dare una mano per raggiungere gli obiettivi stagionali.

La Juventus si sta muovendo con oculatezza, difficile pensare a grandi investimenti in questa fase. La dirigenza probabilmente sta guardando già al futuro, alle mosse da effettuare nel corso dell’estate quando per forza di cose dovranno essere sostituite diverse pedine. La società bianconera deve gestire poi tanti giovani che attualmente sono in prestito altrove, oltre che pezzi pregiati della propria rosa.

Calciomercato Juventus, Felix ad un passo dal Chelsea

Parlando del calciomercato della Juventus, per forza di cose bisogna parlare anche dei movimenti di altre squadre, perchè indirettamente coinvolgono anche la formazione bianconera e alcuni elementi della rosa di Massimiliano Allegri.

Non è un mistero infatti che un pezzo pregiato della Juve come Dusan Vlahovic faccia gola a diversi club europei, soprattutto quelli di Premier League. Il Chelsea e il Manchester United, ad esempio. Una mossa importante la starebbero per mettere a segno proprio i blues. Secondo quanto riportato da “The Athletic” infatti il Chelsea avrebbe raggiunto un accordo verbale con l’Atletico Madrid per accogliere in prestito Joao Felix. In questo modo dovrebbe venir meno l’interesse per il numero 9 della squadra di Allegri. Che in ogni caso non sembra avere alcuna intenzione di lasciar partire il proprio gioiello.