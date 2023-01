Calciomercato Juventus, manovra glaciale di Marotta: ‘scippo’ con un triennale

Calciomercato Juventus, adesso il club aspetta di poterlo rinnovare ma il giocatore è pronto a cambiare aria: i dettagli dell’operazione.

Dal quotidiano ‘Repubblica’ si fa il punto sul futuro di uno dei giocatori di punta di questo campionato.

Secondo l’indiscrezioni, infatti, il futuro del difensore centrale potrebbe essere, proprio, ad un autentico bivio. Il suo attuale club aspetta la 29esima presenza per poter far scattare l’opzione per il rinnovo di un altro anno, ma potrebbe – addirittura – rilanciare con un’offerta biennale ma sullo sfondo ci sono le volontà dello stesso che potrebbe voler cambiare aria, sfruttando l’ultima occasione importante della sua carriera.

Calciomercato Juventus, Smalling alla decisione finale | Rinnovo o addio

L’ex Manchester United è ormai un veterano nel suo ruolo. Su di lui si sono mossi diversi club italiani ai vertici, e come detto poc’anzi, sullo sfondo della trattativa ancora in stand-by con la Roma per il rinnovo, sia Juventus che Inter sperano in una decisione dello stesso giocatore che potrebbe valutare l’opzione di un top club ai vertici che gli permetta ancora più palcoscenico internazionale.

L’Inter, così come la Juventus, offrirebbero, certamente, un posto importante in squadra, dove Smalling avrebbe sicuramente ampio margine di crescita internazionale chiudendo, così, di fatto l’ultima occasione della sua carriera con un club di prestigio. Non è quindi un mistero che adesso il momento di Smalling sia di completa riflessione. Un bivio che ha due strade possibili: il rinnovo con la Roma, con opzione di prolungamento di due anni, oppure l’addio dalla Capitale e la scelta di una nuova squadra, Juventus e Inter in pole in questa circostanza. Non ci resta, dunque, che aspettare il decisivo verdetto del giocatore. Il club nerazzurro, però, potrebbe addirittura offrire al giocatore un triennale di contratto che sancirebbe quindi la carriera ai vertici del difensore.