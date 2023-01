Calciomercato Juventus, addio a zero: “L’offerta è questa qui”

Calciomercato Juventus, il giocatore difensivo che interessa i bianconeri adesso ha un ultimatum definitivo: i dettagli dell’operazione.

Quale sarà il futuro del difensore? C’è aria di decisioni finali in quel della Germania e adesso il club è stato ben chiaro su quale sarà l’offerta.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione estera, proveniente proprio dal portale di ‘Sky Sport’ tedesco, l’Eintracht è chiaro sulle sue condizioni, vorrebbe poter rinnovare con il giocatore così da consolidare uno dei giocatori più forti della rosa ma è anche vero che la possibilità di perderlo a zero è concreta.

Calciomercato Juventus, Ndicka al bivio | Rinnovo o addio a zero

Sul portale di ‘Sky Sport’ tedesco riportano, infatti, le parole del club tedesco a proposito dell’estensione di contratto di Daichi Kamada ed Evan Ndicka. Ecco cosa ne pensa il club della questione rinnovo: “Vedremo come decideranno nelle prossime settimane. Siamo in uno stretto contatto con entrambi i giocatori e abbiamo mostrato loro quale posto occuperanno all’Eintracht Francoforte in futuro, da protagonisti. Capisco che per entrambi i giocatori siano allettanti le proposte estere, visto che sono entrambi al top. Abbiamo bisogno di tempo. Come club, offriamo un buon ambiente e buone condizioni per sviluppi ulteriori e nuovo successo internazionale.”

sul, possibile, ultimatum, ecco la risposta: “Non crediamo in un uttimatum e non lo daremo, dunque, ai due giocatori. È una decisione importante per il loro futuro e bisognerà capire le loro volontà.”