Calciomercato Juventus, tanti saluti al bomber: lo prende il Barcellona

Calciomercato Juventus, l’attaccante appetito dai bianconeri potrebbe finire in Catalogna. Si trasferisce a zero in estate.

Prima era stato accostato alla Juventus. Poi, all’improvviso, è saltata fuori la notizia di un interessamento del Chelsea, pronto a soddisfare – a suon di milioni – le richieste del Borussia Monchengladbach. E invece no.

Anche quest’altro affare potrebbe sfumare da un momento all’altro, visto che la situazione si è nuovamente ribaltata e che tutto è cambiato nel giro di poche ore. Ieri riferivamo del grande interesse nutrito dai Blues nei confronti di Marcus Thuram. Un interesse talmente forte che il Times dava praticamente per certa l’acquisizione del bomber (figlio d’arte) che da anni gioca in Bundesliga, per una spesa complessiva di 12 milioni di euro. Il francese vicecampione del mondo, attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe però trasferirsi in una città diversa. Non più Londra.

Calciomercato Juventus, i blaugrana fanno sul serio per Thuram

A parlare, oggi, è il Mundo Deportivo, secondo il quale anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul calciatore ambito da mezza Europa. Il quotidiano iberico fa sapere che la società blaugrana farà di tutto per portarlo dalla sua parte a giugno, in occasione della prossima sessione di calciomercato.

Non può blindarlo ora per via dei problemi finanziari che al momento attanagliano il club, ma resta comunque nel mirino degli spagnoli. Di ragioni per volerlo, in effetti, e lo sa bene anche la Juventus, ce ne sono parecchie: piace perché può giocare sia come esterno che come attaccante centrale, ma anche perché per il suo cartellino non è richiesto alcun esborso di denaro. Chi, tra le tante pretendenti, riuscirà alla fine a spuntarla e ad assicurarsi la presenza in squadra del preziosissimo jolly d’Oltralpe?