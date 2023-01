Calciomercato, ha stregato la Juventus e non solo: richiesta e risposta lampo

Calciomercato Juventus, un nome che adesso sta interessando il calcio mondiale ma i bianconeri sembrano aver deciso ulteriormente.

I bianconeri sembrano avere le idee chiare sul futuro del loro assistito. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore avrebbe stregato più società sportive internazionali.

Uno dei giovani più corteggiati della Juventus che adesso potrebbe già avere un futuro saldo. Come scrive, infatti, Agresti su Twitter, il futuro dell’argentino potrebbe essere, nuovamente, a Torino. La società è infatti contenta del rendimento del giocatore e vorrebbe consolidare la sua permanenza nonostante l’interesse globale mosso su di lui.

Soulé incanta tutti | “Il giovane più corteggiato della Juve”

Appena diciannove anni e già grandissimi risultati da avergli garantito l’ormai consolidata permanenza in prima squadra. Un altro prodotto delle giovanili che sta avendo il suo effetto da subito. I bianconeri, finalmente, possono godere di uno dei profili più promettenti del calcio mondiale e dopo i già consolidati Fagioli e Miretti, anche l’argentino sembra, ormai, un pezzo forte di Allegri.

Tra l’Italia e l’estero, in molte realtà sportive si sarebbe fatte sotto per averlo, ma la Juventus su questo punto di vista sembra chiara, il club bianconero è contento dei progressi avuti fino adesso dall’argentino, crede nel suo potenziale, e non intende lasciarlo partire in questa sessione. Pertanto il mercato per quanto concerne il giovane è momentaneamente chiuso. Staremo a vedere poi se nelle prossime stagioni riuscirà ad ottenere addirittura il posto da titolare diventando, di fatto, un inamovibile. Sicuramente Allegri sembra credere molto in lui, tanto da avergli dato un ruolo importante già in prima squadra.