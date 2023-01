Saluta definitivamente la Juventus: anche l’Inter a mani vuote

Per la Juventus è già tempo di pensare alle prossima partita oltre che alle mosse di calciomercato da effettuare.

È il Napoli infatti il prossimo avversario della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Uno scontro che vale davvero molto guardando la classifica delle due squadre. Partenopei primi con merito ma la Juventus grazie alle ultime otto vittorie consecutive ha risalito prepotentemente la china.

Nei prossimi 90 minuti ci si giocherà la possibilità di avvicinarsi alla vetta, per questo motivo bisognerà preparare la sfida all’undici di Luciano Spalletti in ogni minimo dettaglio. In ogni caso chi di dovere senz’altro penserà al mercato. Durante questo mese di gennaio non è da escludere che possa essere messo a segno qualche colpo, magari senza spendere troppo. Ma sembra scontato dire che i maggiori investimenti la Juventus li farà nel corso della prossima estate, quando ci saranno diverse pedine da dover sostituire.

Juventus, per Cuadrado un futuro all’estero?

Tuttavia la Juve in questo frangenti è molto occupata anche a capire il futuro di alcuni giocatori che si avviano alla conclusione del loro contratto. Allegri ad esempio spera che Rabiot possa continuare la sua avventura a Torino, non sarà così però per altri calciatori.

Come ha spiegato anche calciomercato.it infatti sono sempre più remote le possibilità che Cuadrado prolunghi la sua permanenza alla corte di Allegri, nonostante la stima dell’allenatore livornese. C’è troppa distanza tra la domanda e l’offerta, l’accordo sul prolungamento del contratto difficilmente arriverà. Sempre per una questione legata alla richiesta alta dell’esterno colombiano è improbabile anche che possa accasarsi all’Inter, dove pure Marotta è un suo grande estimatore. Più probabile per lui un futuro nella MLS americana, o magari all’Al-Nassr dove potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo come compagno.