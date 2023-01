La Juventus può fare festa: Vlahovic-Pogba, il rientro è ormai fissato

Juventus, Vlahovic e Pogba pronti al rientro in campo. Notizie confortanti sul fronte infortunati e data già fissata. Allegri spera.

La notizia è di quelle importanti. Una di quelle che potrebbero fare la differenza. Mettiamo le cose in chiaro subito però: non ci saranno contro il Napoli, venerdì, al Maradona, in quella partita che potrebbe dare la svolta decisiva alla stagione.

Ma secondo le informazioni riportate da goal.com è iniziato il conto alla rovescia per vedere Pogba e Vlahovic di nuovo in campo. Il centrocampista – che ancora non ha debuttato in stagione – e l’attaccante che dopo il Mondiale si è di nuovo fermato hanno cominciato a lavorare in maniera individuale con la palla. E le risposte che sono arrivate sembrano davvero essere confortanti.

Juventus, ecco quando tornano Pogba e Vlahovic

Allegri spera, così come il resto del gruppo bianconero che potrebbe avere dal loro rientro in campo un ulteriore scossone. C’è di più, comunque: c’è la data di quando i due bianconeri potrebbero tornare a lavorare con il gruppo.

E da qual momento in poi sarà solo ed esclusivamente countdown. In settimana Pogba e Vlahovic potrebbe ricominciare a lavorare insieme ai compagni. E magari intorno al 20 gennaio tornare a disposizione dell’allenatore livornese. Tutto questo ovviamente se non ci saranno intoppi nel mezzo, cosa che è già successa diverse volte nel corso di questa stagione. Dita incrociate in poche parole. Per tutti. Sperando sia davvero la volta buona.