Il doppio acquisto lo regala il Napoli: Red Bull Juventus, Allegri mette le ali

Calciomercato Juventus, il doppio acquisto lo regala il Napoli. Allegri pronto a chiedere uno sforzo economico ed a mettere le ali

Venerdì sera la Juventus in casa del Napoli si gioca la stagione. Sì, perché una vittoria riaprirebbe del tutto la corsa scudetto, mentre una sconfitta forse anche sotto l’aspetto mentale e non solo della classifica potrebbe essere determinante. Insomma, tutto in novanta minuti.

Novanta minuti che potrebbero anche essere determinanti per il mercato bianconero secondo TuttoSport. Perché Allegri, in caso di vittoria, potrebbe chiedere uno sforzo economico della società puntando appunto sul fatto di avere la possibilità, concreta, di giocarsi il tricolore da qui al termine della stagione. Il tecnico livornese sarebbe quindi pronto a mettere le ali. Quelle ali che al momento mancano oppure non hanno reso come ci si aspettava fino al momento.

Calciomercato Juventus, i colpi per Allegri

Il primo innesto potrebbe essere Maehle, esterno dell’Atalanta, che potrebbe arrivare a Torino in prestito con diritto di riscatto. Del suo profilo si era già parlato alcune settimane fa ma la pista adesso sembrava essersi un poco raffreddata. Così non è secondo il quotidiano, e allora ecco che potrebbe riscaldarsi nuovamente nei prossimi giorni.

Nell’elenco stilato dall’allenatore della Juventus ci sarebbe anche Fresneda, l’esterno 18enne del Valladolid di Ronaldo che è cercato da diversi club. Un giocane di enormi speranze che sembra pronto al grande salto così come hanno confermato dalla Spagna nei giorni scorsi. In questo caso però la concorrenza da battere è di quelle importanti. Infine potrebbe tornare alla base anche Cambiaso, di proprietà della Juventus in prestito al Bologna. Qui si tratterebbe di un colpo senza costi, visto che i bianconeri ne detengono le prestazioni. Un suo ritorno immediato dopo un breve passaggio in estate non è del tutto da scartare.

In conclusione ci potrebbe anche essere un’altra operazione, sempre dietro: in caso di partenza di Rugani ci sarebbe Kiwior dello Spezia pronto a trasferirsi a Torino.