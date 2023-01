Calciomercato, gratis alla Juventus: intrigo a forza 10

Sotto contratto fino al 30 giugno 2023 all’Eintracht, Evan Ndicka è libero di firmare un pre-contratto con il club di sua scelta e adesso alla lista delle pretendenti si è aggiunta anche il Psg. Una situazione che ha inevitabilmente messo in allerta molte realtà europee, fra cui la Juventus che lo cerca da diverso tempo e che, adesso, dovrà fare conto di una nuova rivale d’eccellenza.

In effetti, non meno di una dozzina di club sono interessati al difensore formatosi all’AJ Auxerre. Un profilo che in poco tempo ha dato dimostrazione di essere tra i più forti d’Europa e che, quindi, avrebbe spazio anche in una realtà sportiva importante, ai vertici del campionato mondiale insomma. Ora se lo contendono tutte e chissà quale, alla fine, avrà la meglio. Certamente l’aggiunta del Psg non fa ben sperare i bianconeri che adesso dovranno fare i conti con un ennesimo colosso mondiale che si aggiunge alla corsa insieme a Barcellona, Borussia Dortmund e Newcastle.