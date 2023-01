Juventus-Bayern, nuovo dietrofront: salta tutto

Il calciomercato della Juventus continua a vedere zero acquisti e zero cessioni finora nel corso della finestra dei trasferimenti invernali.

Non ci sono rivoluzioni all’orizzonte in queste settimane nell’organico bianconero, che del resto finora ha dato prova di essere davvero molto competitivo. In serie A grazie alle ultime otto vittorie consecutivi si è riusciti ad arrivare al secondo posto, con il big match contro il Napoli che sarà un importante banco di prova.

Ci sono tutte le carte in regola per far sì che ci si possa avvicinare alla squadra di Spalletti, che finora ha dimostrato di avere pochi punti deboli. Allegri può contare sul rientro importante di alcuni uomini, ma rimangono delle lacune sulle corsie esterne. E’ in quel settore che dovranno arrivare volti nuovi. Se non ci sarà l’occasione giusta nel corso del mercato di gennaio, si guarderà avanti.

Juventus, per Malo Gusto l’ostacolo è il prezzo

Sono stati fatti diversi nomi come possibili rinforzi per il futuro, sia a destra che a sinistra. La Juventus infatti deve cercare gli eredi sia di Cuadrado che di Alex Sandro, che si avviano alla conclusione del loro contratto.

Compte tenu des tarifs en vigueur, il y a bcp de clubs qui sont refroidis sur le dossier du Lyonnais #Gusto. C’est notamment le cas de la Juventus Turin qui l’a supervisé plusieurs fois ces derniers mois. Idem concernant le Bayern Munich. #Mercato #OL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 11, 2023

Secondo le ultime voci di mercato che arrivano dalla Francia, il club bianconero avrebbe fatto seguire con attenzione Malo Gusto del Lione. Laterale classe 2003 molto interessante. Ogni eventuale trattativa sarebbe però frenata dal prezzo del suo cartellino, ostacolo importante anche per un altro top club che lo segue come il Bayern Monaco.