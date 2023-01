Il Bayern lo consegna alla Juventus: affare da 30 milioni

Calciomercato Juventus, la decisione del Bayern Monaco rimette clamorosamente in gioco i bianconeri. Le ultime dalla BILD.

Uno sguardo rivolto al campo, l’altro inevitabilmente rivolto al mercato. Lungo questa duplice prospettiva osmotica saranno incardinate le mosse della Juventus di Max Allegri, che si prepara alla super sfida con del “Maradona” contro il Napoli. Ma non solo.

A caracollare l’attenzione mediatica sono anche le numerose indiscrezioni che accostano alla Juve diversi profili intriganti in giro per l’Europa. I bianconeri, del resto, stanno sondando soprattutto possibili investimenti sulle fasce, per regalare ad Allegri degli innesti importanti e funzionali con cui rivitalizzare le catene esterne. Fresneda e Dalot rappresentano i sogni (impossibili), mentre su Karsdorp non si segnalano sviluppi. Un nome importante ancora spendibile in ottica Juve è quello di Malo Gusto, che nelle ultime settimane era finito nei radar di diverse big europee, pronte a darsi battaglia per il suo acquisto e chiudere positivamente la trattativa con il Lione.

Calciomercato Juventus, il Bayern si defila nella corsa a Malo Gusto

Uno dei club interessati all’esterno francese era sicuramente il Bayern Monaco, che ha provato a sondato eventuali margini di manovra. Alla luce delle prestazioni sempre più importanti di cui si è reso protagonista, però, sulla testa di Malo Gusto “pende” una valutazione da almeno 30 milioni di euro.

Sviluppi che, stando a quanto riferito dalla BILD, avrebbero fatto desistere i Campioni uscenti di Germania, che non sono disposti a rendersi protagonisti di un esborso così importante per puntellare una zona del campo nella quale comunque urgono investimenti. Alla luce del sempre più probabile addio di Pavard, il club tedesco sembrava poter puntare con decisione su Malo Gusto. Tuttavia, i costi dell’operazioni sarebbero giudicati eccessivi dalla dirigenza del Bayern, che a quel punto vaglierà altri tipi di profili. Ottima notizia per la Juventus, che potrebbe mettere le mani sul gioiello transalpino soprattutto se dovesse riuscire a piazzare una cessione.