Juve-Tottenham, mega clausola ed incontro lampo: Conte non vede l’ora

Calciomercato Juventus, Antonio Conte ha espresso la sua preferenza: c’è ancora distanza tra richiesta ed offerta. Possibile blitz del Chelsea.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, gara di nevralgica importanza per la stagione dei bianconeri. Reduce da otto vittorie consecutive, infatti, la compagine di Allegri cerca risposte importante sul campo della capolista, distante sette lunghezze.

Un’eventuale vittoria della “Vecchia Signora” rimescolerebbe in maniera importante le carte in tavola, aprendo le porte a scenari inimmaginabili. E chissà che un blitz della Juventus al “Maradona” possa aprire presupposti importanti anche in sede di calciomercato. La volontà di Cherubini, infatti, è quella di puntellare zone nevralgiche del campo con acquisti funzionali allo scacchiere di Allegri, ma a costi relativamente contenuti. Una cessione importante, però, potrebbe stravolgere la situazione: il futuro di Rabiot e Mckennie non è stato ancora definito, e a fronte di un’offerta intrigante potrebbero partire. Intanto, la Juventus guarda con attenzione soprattutto l’evolvere della situazione sulla corsia destra.

Calciomercato Juventus, il Tottenham non molla la presa per Pedro Porro

Sono diversi i profili attenzionati dalla Juventus. Il primo della lista è sicuramente Fresneda, ma non sarà affatto facile riuscire a mettere le mani sul gioiello del Valladolid. Tralasciando il sogno Malo Gusto, sul quale ha messo gli occhi anche il Bayern Monaco, in Serie A la pista Maehle è quella che potrebbe stuzzicare di più, anche alla luce del raffreddamento delle voci su Karsdorp.

Un altro calciatore che nelle scorse settimane era ruotato in orbita bianconera è quello di Pedro Porro, sul quale però il Tottenham di Antonio Conte vuole mettere la freccia in tempi relativamente brevi.

Come riferito da “The Athletic“, infatti, gli Spurs vogliono definire l’acquisto di Pedro Porro già nella sessione invernale di calciomercato. Lo Sporting CP, però, non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese. I lusitani, infatti, chiedono che venga pagata la clausola rescissoria dal valore di 45 milioni di euro. Nelle prossime settimane, però, è in programma un incontro tra gli uomini mercato dello Sporting e l’entourage di Porro. Summit che stando così le cose dovrebbe risultare decisivo. Anche il Chelsea avrebbe cominciato a sondare la situazione, ma i Blues devono rincorrere: al momento il Tottenham ha ancora il coltello dalla parte della manica.