Napoli-Juventus, i convocati di Allegri: UFFICIALE il recupero del big

Napoli-Juventus, i bianconeri hanno diramato la lista dei convocati. Infortunio alle spalle, Max Allegri potrà nuovamente contare su di lui.

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno all’inizio di un Napoli-Juventus che ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo cruciale della stagione dei bianconeri.

Sebbene Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione abbia preferito fare melina, scaricando le pressioni sugli Azzurri, la sensazione è che load Juve con una vittoria possa davvero riaprire i giochi Scudetto, ritornando prepotentemente in corsa. Servirà la classica partita perfetta, per venire a capo di una contesa nella quale Milik e compagni dovranno ridurre al minimo gli errori, enfatizzando quei punti di forza che hanno permesso ai bianconeri di costruire la striscia di otto vittorie utili consecutive. Per la trasferta del “Maradona” Allegri recupera Bremer, che era stato tenuto precauzionalmente a riposo contro l’Udinese. Ancora out Pogba, Vlahovic e Cuadrado, il cui recupero, come ammesso dallo stesso allenatore della Juventus, è sempre più vicino. Ecco la lista completa:

I CONVOCATI