“Non lo prendono a gennaio”: la Juventus ha ancora l’ultima parola

La difesa è la protagonista indiscussa della strepitosa cavalcata che ha condotto la Juventus al secondo posto. Pur non brillando dal punto di vista del gioco, i bianconeri hanno letteralmente sigillato la propria porta, che in campionato non incassa gol dalla partita con il Milan dello scorso 8 ottobre. Ed alla base delle otto vittorie consecutive c’è proprio la solidità della retroguardia, la meno battuta della Serie A con sole sette reti incassate.

Per rintracciare un’imbattibilità simile nella storia del massimo torneo calcistico italiano bisogna risalire al Cagliari degli anni ’60. È la ricetta con cui Massimiliano Allegri si è tirato fuori da un momento complicatissimo, in cui ha rischiato di essere esonerato dopo l’eliminazione dalla Champions League. Una difesa che funziona nonostante l’assenza prolungata di capitan Leonardo Bonucci, che ancora oggi affolla l’infermeria. Si pensava che senza il suo aiuto uno come Bremer avrebbe fatto fatica ad ambientarsi, ma non è stato così. Il brasiliano è diventato subito un fattore e si sta trovando a meraviglia nella linea a tre – come giocava al Toro – coi suoi connazionali Alex Sandro e Danilo.

“Non lo prendono a gennaio”, l’Arsenal tergiversa per N’Dicka

Ciò non significa però che la Juventus non abbia comunque bisogno di rafforzare il suo reparto difensivo. Bonucci, infatti, non dà più le stesse garanzie di un anno fa a livello fisico ed è per questo che la dirigenza bianconera è sulle tracce di un altro centrale.

Si continua a fare il nome di Jakub Kiwior, difensore che si ste mettendo in mostra nello Spezia, ma il grande obiettivo per la difesa di chiama Evan N’Dicka. A tal proposito arrivano notizie confortanti dall’Inghilterra. Il giornalista Ryan Taylor ha parlato del centrale francese oggi in forza all’Eintracht Francoforte e dell’interesse dell’Arsenal, la principale concorrente dei bianconeri per il giocatore transalpino. “Da quello che ho capito dovrebbe restare in Germania fino alla fine della stagione”, ha detto Taylor. N’Dicka, dunque, a gennaio non andrà da nessuna parte, arrivando poi a scadenza a giugno e lasciando Francoforte a zero. La Juve avrà quindi più tempo per provare a convincerlo.