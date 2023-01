Firma un triennale con la Juventus: addio Inter, nuovo coup de theatre

Firma un triennale con la Juventus, addio Inter: il giocatore non ha trovato un accordo per il rinnovo e Cherubini è pronto a offrire un ricco contratto

Sappiamo benissimo che la Juventus per la prossima stagione ha bisogno di innesti in alcune zone importanti del campo. Soprattutto dietro, in quel pacchetto arretrato che potrebbe cambiare totalmente volto.

Partiamo infatti da quelle che sono le situazioni più spinone: Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza, sembrano essere davvero al capolinea nonostante il brasiliano anche stasera, nella gara contro il Napoli, dovrebbe giocare titolare. Sì, ma non nel suo ruolo naturale, quello di esterno, al fianco di Danilo e Bremer per una difesa tutta verdeoro. Poi c’è la situazione Rugani: anche lui dovrebbe essere ceduto alla fine dell’anno mentre sempre verso la conclusione del campionato verranno fatti dei discorsi per Gatti e per Bonucci. Con la sensazione che difficilmente rimarranno agli ordini di Allegri o chi per lui. Insomma, una vera e propria rivoluzione, una di quelle che ogni tanto servono. Ed è per questo motivo che Cherubini da un poco di tempo si sta guardando intorno per capire quali sono i colpi da poter piazzare. Un nome, anche bello importante, gira da diversi mesi dalle parti della Continassa. Ed è quello di Grimaldo, esterno difensivo spagnolo del Benfica in scadenza di contratto, che i bianconeri monitorano.

Calciomercato Juventus, offerto un triennale a Grimaldo

Parliamoci chiaro: sul giocatore ci sono diverse big europee e sarà comunque difficile riuscire a fare il colpaccio. Grimaldo, inoltre, è stato accostato anche all’Inter, ma Marotta in questa operazione sembra essere davvero stato bruciato dalla Juventus.

Una Juventus – che secondo quanto riportato da tuttojuve.com – sarebbe pronta a fare un passo in avanti in questa possibile trattativa che potrebbe portare il giocatore a Torino a parametro zero: sì, Cherubini avrebbe pronto un triennale da 4 milioni di euro all’anno per convincere Grimaldo ad accettare la corte della Vecchia Signora. Lui in ogni caso una decisione l’avrebbe presa, e sarebbe quella di salutare il Benfica che non può soddisfare quelle che sono le richieste economiche e anche perché crede di essere pronto a fare un passo importante per la sua carriera. Come detto la Juve lo guarda da tempo, anche diverso tempo, e sarebbe così pronta a sferrare il colpo decisivo. Con buona pace di Marotta, che si dovrà accontentare di vederlo in Italia e basta. E non in nerazzurro.