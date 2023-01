“Fallimento” da 50 milioni, tifosi imbufaliti: “Via dalla Juventus”

By

“Fallimento” da 50 milioni, l’errore sul secondo gol del Napoli non è passato inosservato: bufera sui social.

Doveva regalare emozioni e lo sta facendo. Nel primo tempo dell’attesissima sfida tra Napoli e Juventus non ci si è di certo annoiati. Tre sono già i gol a cui abbiamo assistito nella notte del “Maradona”, in un match dai mille significati e che può riaprire definitivamente ogni discorso scudetto. La squadra di Luciano Spalletti ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio 2-1 ma i bianconeri sono più che mai vivi.

L’uno-due Osimhen-Kvaratskhelia poteva spezzare le gambe alla squadra di Massimiliano Allegri, ma tre minuti dopo il raddoppio del calciatore georgiano, al 42′ una strepitosa giocata di Angel Di Maria ha rimesso in partita la Juventus. Che non ha alcuna intenzione di mollare la presa, nonostante gli azzurri abbiano sostanzialmente fatto meglio nei primi 45 minuti di gioco. Vedremo se nel secondo tempo scenderanno in campo con lo stesso atteggiamento. Almeno questa è la speranza del popolo juventino.

“Fallimento” da 50 milioni, Bremer nell’occhio del ciclone

Tra i peggiori in campo, fra i bianconeri, c’è Gleison Bremer, protagonista di un vistoso errore nell’azione che ha portato al secondo gol del Napoli. Il difensore brasiliano ha perso il duello con Osimhen, con la palla che è carambolata sui piedi del georgiano. Scatenati ovviamente i tifosi sui social, pronti a “beccare” il giocatore acquistato la scorsa estate dal Torino per un totale di 50 milioni di euro. Ecco alcuni dei commenti più “cattivi”.

Bremer ha fatto il secondo gol praticamente. — Stella ⚪⚫ Andri🖤🤍 (@juventina____) January 13, 2023