Calciomercato Juventus, Allegri al Chelsea: stanno dando i numeri

Calciomercato Juventus, la panchina del tecnico dei Blues Graham Potter continua a vacillare: bookmaker scatenati.

La stagione del Chelsea non solo non decolla ma ogni giornata che passa sembra prendere una piega sempre più negativa. Giovedì scorso è arrivata un’altra sconfitta, stavolta nel derby londinese con il Fulham. I bianconeri londinesi hanno battuto 2-1 i Blues, irriconoscibili sotto tutti i punti di vista. Dopo un inizio tutto sommato positivo, Graham Potter dà la sensazione di aver definitivamente perso il bandolo della matassa.

L’ex tecnico del Brighton era arrivato in pompa magna lo scorso settembre al posto di Thomas Tuchel. La scelta di esonerare l’allenatore tedesco, che neanche un anno e mezzo prima aveva condotto il Chelsea sul tetto d’Europa e del mondo, era sembrata alquanto frettolosa, visto che la Premier League era cominciata da appena un mese. Da metà ottobre in poi, nonostante un buon girone di Champions League, i Blues hanno iniziato a perdere quota, facendo registrare risultati altalenanti e allontanandosi dal quarto posto.

Nel mentre la società, ora in mano al magnate americano Todd Boehly, stia continuando a spendere – è appena arrivato dall’Atletico Madrid Joao Felix – la squadra di Potter continua a non convincere. E quello nella stracittadina con il Fulham è l’ennesimo passo falso.

