Calciomercato Juventus, assalto a zero: si cerca l’intesa

Cosa aspettarsi dalla Juventus nelle prossime settimane? La sconfitta di ieri sera a Napoli rischia di lasciare strascichi pesanti.

Interrotta la serie positiva di otto vittorie consecutive ma soprattutto spezzata l’inviolabilità di Szczesny, che di gol contro l’undici di Spalletti ne ha subiti ben cinque. Decisamente una squadra troppo brutta per essere vera quella bianconera, chiamata a rialzarsi al più presto.

La lotta per il titolo si è complicata, visto che il divario dalla capolista è aumentato. L’obiettivo rimane quello di arrivare tra le prime quattro della graduatoria e allo stesso tempo non bisogna dimenticare che i bianconeri sono in lizza anche in Coppa Italia ed Europa League. Obiettivi da inseguire con l’attuale organico o ci sarà qualche movimento prima del gong del mercato di gennaio? I tifosi aspettano risposte in tal senso, anche se l’impressione è che si guarderà soprattutto al futuro, alla prossima stagione.

Juventus, si cerca un’intesa per il rinnovo di Rabiot

Nella prossima stagione potrebbero non esserci dei pezzi pregiati della rosa bianconera, non bisogna dimenticare infatti che ci sono diversi elementi che sono in scadenza di contratto e che dunque alla fine del campionato potrebbero salutare.

Cuadrado e Alex Sandro, ad esempio. I due laterali non sono affatto vicini al rinnovo, il club potrebbe lasciarli partire per puntare su elementi più giovani e con un ingaggio più basso. Discorso diverso per Rabiot. Allegri e la società spingono per il rinnovo del centrocampista francese, che è appetito da tanti top club europei. Dal Psg al Chelsea. La richiesta per rinnovare il contratto è di 10 milioni a stagione, la Juve sarebbe ferma a 7 più bonus. Una differenza senza dubbio importante, si cerca un punto d’intesa comunque complicato. Ma non sembrano esserci dubbi sulla volontà di confermare quello che per Allegri è comunque un titolare fisso.