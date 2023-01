Intreccio Bellingham-Juventus, scenario stravolto: ai bianconeri per 30 milioni

Intreccio Bellingham-Juventus, il club vuole puntare tutto sull’inglese e non è disposto a spendere la cifra che chiedono per il terzino.

Il Napoli ieri sera ha messo a nudo un po’ tutti i problemi della Juventus. Che, a quanto pare, non erano del tutto risolti, ma solamente in parte “mascherati” dalla lunga striscia di vittorie di fila, collezionate dagli uomini di Massimiliano Allegri da ottobre in poi. Un filotto che aveva forse illuso i tifosi che i bianconeri potessero tornare ad essere competitivi per il tricolore e completare la rimonta sugli azzurri.

Ciò non significa sminuire quello che la Juventus ha fatto in questi mesi, tutt’altro. Ma la gara del “Maradona” rappresentava una sorta di “esame finale”, che la Signora non è riuscita a superare. Ora non resta che raccogliere i cocci e provare a ripartire. Non sarà semplice ma il tecnico livornese dovrà comunque provarci. Ben sapendo che, oltre allo scudetto, ci sono anche altri obiettivi da inseguire. La stagione, insomma, non è finita.

Intreccio Bellingham-Juventus, il Real Madrid molla la pista Malo Gusto

Intanto torna a tenere banco l’argomento calciomercato. Come vi raccontiamo da più giorni, è alquanto improbabile che la Juventus decida di intervenire in maniera massiccia in questa sessione, viste le vicissitudini societaria che in queste settimane l’hanno riguardata da vicino.

La dirigenza si accontenterà probabilmente di lavorare in vista di giugno. Tra gli obiettivi bianconeri c’è un terzino destro, considerando che difficilmente Juan Cuadrado rinnoverà. Un giocatore che la Juve sta seguendo da diverso tempo, insieme ad altri club europei, è Malo Gusto, classe 2003 in forza al Lione. Sulle tracce del francese – ma con cittadinanza portoghese – ci sarebbe anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Secondo il portale madriduniversal.com, tuttavia, i Blancos stanno pianificando l’acquisto dell’inglese del Borussia Dortmund Jude Bellingham per la prossima estate e non sarebbero disposti a sborsare i 30 milioni che chiede il Lione per poter lasciare partire Gusto.