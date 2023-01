Dalla Juventus al Milan: Allegri perde le staffe, salta tutto

Dalla Juventus al Milan, il giocatore non ha ancora rinnovato con il club ma adesso i bianconeri potrebbero mollare la presa.

I tira e molla prima o poi stufano. Nella vita come nel calcio. Ne sa qualcosa la Vecchia Signora che ha atteso e lungo, e a quanto pare anche invano, che un certo giocatore, nel radar bianconero da tempo, si liberasse e corresse a Torino per intraprendere una nuova avventura. Cosa che probabilmente non accadrà, dal momento la Juventus starebbe valutando la possibilità di lasciar perdere e di ritirarsi dall’asta.

Sembra sempre più lontana quindi l’ipotesi che Marco Asensio, attaccante del Real Madrid, sbarchi a Torino, sebbene il suo nome sia stato più volte accostato alla società piemontese e l’interesse del club bianconero fosse reale. Il suo contratto scade a giugno e i Blancos non parrebbero intenzionati a rinnovarlo, per cui dovrà in ogni caso liberare il suo armadietto e lasciare il Santiago Bernabeu, la sua “casa” per moltissimi anni.

Dalla Juventus al Milan, futuro incerto per Asensio

Le sue prestazioni non hanno convinto né il presidente Florentino Perez e né il tecnico Carlo Ancelotti ed è per questo che s’ipotizza non ci sia alcun futuro per lui all’ombra del Prado. Allegri guardava al suo profilo, invece, con grande interesse, al punto che era stato proprio lui a fare il suo nome a dirigenti bianconeri e a suggerire che se ne valutasse l’acquisto. Non essendosi mosso nulla in tal senso, però, si è deciso di esaminare altri giocatori e di spostare l’attenzione altrove.

Ha preso la stessa decisione l’Arsenal, che come la Juventus ha cambiato idea e ha preferito virare verso altri giocatori, lasciando l’iberico senza destinazione e senza progetti per il futuro. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, secondo El Nacional.cat avrebbe scelto di puntare il giovane talento ucraino Mykhaylo Mudryk dello Shakhtar Donetsk, che si è messo in luce nell’ultima fase a gironi della Champions League. A questo punto per Asensio resta in ballo l’opzione Milan, che come la Juve segue da tempo lo spagnolo.