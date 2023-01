Passato, presente e futuro alla Juventus: accordo raggiunto

Guardare al futuro è doveroso per la Juventus, che deve prontamente rialzarsi dopo la brutta sconfitta patita sul campo del Napoli.

Un tracollo inatteso da parte della formazione di Allegri, che ha incassato cinque reti evidenziando una netta differenza con la capolista. Ora non bisogna assolutamente mollare, è opportuno reagire al più presto anche perché si deve rimanere in corsa per gli obiettivi prefissati.

Chiudere nelle prime quattro posizioni della graduatoria. E’ questa la missione minima in serie A. Senza dimenticare però che ci sarà da giocare anche in Europa League e in Coppa Italia. Il calciomercato invernale è attualmente aperto ma non sembrano esserci delle novità all’orizzonte nella rosa bianconera, nè in entrata nè in uscita. I maggiori movimenti ci saranno sicuramente nel corso della prossima estate, di sicuro per aprire un nuovo ciclo ci sarà bisogno di giovani in rampa di lancio.

Juventus, arriva Montero Jr: giocherà nell’Under 16

La Gazzetta dello Sport ha svelato come la Juventus abbia chiuso l’acquisto di un giovane di prospettiva, un figlio d’arte che senza ombra di dubbio ha tutte le carte in regola per potersi imporre in futuro in bianconero.

Stiamo parlando di Alfonso Montero, figlio di Paolo, indimenticato difensore della Juve e attualmente allenatore della Primavera. Alfonso è nato nel 2007 e gioca nello stesso ruolo che era del papà, ovvero quello di difensore centrale. Ambidestro, è reduce dall’esperienza con il Defensor Sporting in patria. Sarà un rinforzo per la Juventus Under 16 allenata da Rivalta. Montero avrà modo di continuare nel suo percorso di crescita a Torino, ma non bisogna dimenticare che è già un punto fermo della nazionale Under 17 dell’Uruguay. Questo per sottolineare il valore di un ragazzo che può senz’altro seguire le orme di papà Paolo.