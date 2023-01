Dalla Juventus al Napoli: asta pazzesca, altro che 20 milioni

Calciomercato Juventus, in Serie A potrebbe scatenarsi una vera e propria asta su un giocatore che adesso convince tutti.

Come scrivono i colleghi di ‘Tuttosport’, adesso, il difensore sembra essere il rinforzo ideale. Già consolidato e con grande qualità, il profilo in questione è conteso dalle due big della Serie A che potrebbero duellarselo a suon di 20 milioni.

Il futuro id Kiwior, adesso, potrebbe essere stravolto. Il difensore polacco dello Spezia potrebbe prendere, presto, un importante decisione sul proprio futuro. Scegliere la Juventus o il Napoli? Un giocatore su tutti potrebbe “decidere” la trattativa.

Calciomercato Juventus, Kiwior per 20 milioni

Il difensore dello Spezia sembra avere tutte le caratteristiche del giocatore ideale. Capace di difendere proprio nel modo ideale per Allegri, un profilo, insomma, che non ha certo bisogno di presentazioni. Adesso il suo futuro potrebbe essere deciso sulla base di 20 milioni di euro.

Napoli o Juventus? Certamente in questa trattativa potrebbe mettere il punto il portiere bianconero Tek, compagno di nazionale e amico proprio del difensore dello Spezia. Il polacco, dunque, potrebbe essere la chiave per convincere il connazionale a scegliere la Juventus al posto del Napoli. Certamente la sfida sarà ardua, visto che i partenopei sembrano decisi nel chiudere l’operazione ma la Juve userà il jolly del connazzionale. Speriamo, dunque, che la trattativa venga chiusa il prima possibile così da regalare ad Allegri un altro difensore di qualità. Un profilo che già sta facendo differenza in Serie A e che, adesso, è pronto all’upgrade definitivo in una big.