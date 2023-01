Calciomercato Juventus, ultim’ora Milinkovic: presa di posizione ufficiale

Calciomercato Juventus, il futuro del centrocampista “svelato”: i dettagli della situazione con intervento ufficiale.

Desta non poca attenzione il caso Milinkovic-Savic. Il sergente, come viene chiamato il centrocampista classe 1995 della Lazio è, attualmente, il miglior centrocampista del campionato e obiettivo concreto dei bianconeri.

Secondo l’intervento diretto del direttore sportivo della Lazio, Tare, la situazione di Milinkovic-Savic adesso ha una presa di posizione netta. Andiamo a scoprire, quindi, cosa è stato detto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del match che ha visto proprio la squadra di Sarri affrontare il Sassuolo nella sfida di Serie A.

Calciomercato Juventus, Tare deciso: “Sono cose che vengono chiarite subito”

Il direttore sportivo della Lazio ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha risposto e parlato intervenendo sulla questione Milinkovic-Savic: “Le voci su Sergej? Mettiamo le cose in chiaro, è il miglior centrocampista del campionato. Il legame che ha con noi e la società va al di là di tutte le voci che riguardano la sua situazione. Un mese fa abbiamo incontrato i suoi agenti, abbiamo un ottimo rapporto con entrambi. La scorsa settimana era Luis Alberto, ora è Milinkovic: ma sono cose che non esistono, vengono chiarite subito”.

Secondo Tare, quindi, la situazione adesso è chiara. Come sappiamo il centrocampista serbo è accostato ai bianconeri che lo vorrebbero già da diverse stagioni come possibile rinforzo in mediana. Un giocatore, classe 1995, che in tutte le stagioni con la maglia della Lazio ha dimostrato di avere tutte le carte vincenti per essere considerato un top player del suo ruolo. Questa volta può andarsene per davvero ma tutto, alla fine, verrà deciso proprio dalle volontà dello stesso che sicuramente per la fine della stagione avrà ben chiaro quale sarà il suo futuro professionale.