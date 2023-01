Calciomercato Juventus, jackpot Vlahovic: ottengono i 110 milioni

Calciomercato Juventus, ossessione Vlahovic: non lo hanno perso di vista, e potrebebro far saltare subito il banco.

La coppola rimediata al “Maradona” ha rappresentato una battuta d’arresto importante per la Juventus, incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità. La compagine di Allegri è stata letteralmente surclassata dagli uomini di Spalletti, in grado di prendere le redini delle operazioni dal primo all’ultimo minuto.

Un KO che potrebbe incidere negativamente anche sul mercato. Un’eventuale vittoria al “Maradona“, infatti, avrebbe potuto incentivare degli investimenti per rinforzare quelle zone del campo in cui si sono palesate le maggiori lacune della squadra di Allegri. Stando così le cose, poi, occhio a quelle cessioni dei big dalle quali eventualmente ricavare un lauto tesoretto. Al momento i possibili partenti sono Mckennie e Rabiot, ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, 110 milioni per Vlahovic: l’Arsenal fa sul serio

Alle prese con gli strascichi della pubalgia dalla quale non ha ancora recuperato, Dusan Vlahovic spera di ritornare in campo in tempi relativamente brevi, per offrire quel contributo in termini di goal e carisma che manca da diverso tempo alla causa. L’attaccante serbo, però, sta calamitando molte voci di mercato, anche perché la sua permanenza all’ombra della Mole non è affatto sicura, e potrebbe essere messa a repentaglio da un’offerta a monstre.

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, infatti, uno dei club che ha messo gli occhi in maniera importante su Dv9 è l’Arsenal, che al concretizzarsi di determinate cessioni potrebbe riuscire a soddisfare la richiesta dei 110 milioni di di euro avanzata dalla Juve per la cessione del proprio attaccante. Occhio poi al possibile intreccio con il Bayern. I bavaresi puntano con decisione Kane, ma nel caso in cui dovessero fallire la caccia al capitano del Tottenham, potrebbero mettersi in corsa anche per Vlahovic.