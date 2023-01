Calciomercato Juventus, scelta ufficiale Zidane: cifre monstre

Calciomercato Juventus, i dati relativi al possibile rientro in gioco di Zinedine Zidane sono clamorosi. Dubbi fugati, cosa sta succedendo.

La scoppola rimediata sul campo del Napoli può rappresentare un punto di non ritorno importante per il futuro della Juventus, che ora come ora è costretta ad una reazione di nervi per gettarsi alle spalle il roboante 5-1 subito al “Maradona”.

Sotto questo punto di vista, occhio al possibile futuro di Max Allegri, la cui permanenza potrebbe essere in discussione nel caso in cui non si presentassero le giuste condizioni. Occhio alle eventuali suggestioni relative a Zinedine Zidane, il cui profilo è ritornato prepotentemente in auge nel corso degli ultimi giorni. “Zizou” non è riuscito a trovare un accordo con la Federazione Francese per il nuovo ruolo di CT della compagine transalpina.

Tuttavia, stando ad un sondaggio realizzato da Rtf.fr, i tifosi della Francia si auspicano che sia proprio Zidane a prendere il posto di Le Graet, esautorato a seguito del tam tam mediatico seguito alle esternazioni dell’ex presidente della Federazione. “Se ho sentito Zidane? No..se mi avesse chiamato, tra l’altro, non gli avrei risposto”: frasi che sono costate caro a Le Graet.

Interessante, comunque, l’esito del sondaggio. il 32% dei votanti si auspica che Zidane sia il nuovo presidente della Federazione francese. Seguono a ruota il duo Platini-Deschamps (24%), che scalza Aulas (7%) e Diallo (4%).