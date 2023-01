Milinkovic Savic ha deciso: la data del suo approdo alla Juventus

Non finiscono mai le voci di calciomercato in casa Juventus, siamo in una fase molto calda della stagione ma si guarda ovviamente anche avanti.

I bianconeri sono reduci da una brutta sconfitta patita contro il Napoli che sembra aver ridimensionato i sogni scudetto della formazione allenata da Massimiliano Allegri. C’è però una seconda parte di stagione da vivere intensamente inseguendo tutti gli obiettivi possibili.

Certo è che bisogna pensare anche al mercato. In questo mese di gennaio i trasferimenti sembrano andare a rilento, potrebbe esserci una accelerazione in prossimità del gong finale. Allegri ha già detto di avere a disposizione un organico ampio e di qualità, che non ci saranno interventi se non ci sarà la possibilità di migliorarlo. La Juve sembra avere bisogno di qualche innesto specie in difesa, ma si lavorerà sodo soprattutto guardando al futuro.

Juventus, resta viva la pista Milinkovic-Savic

I bianconeri come detto guarderanno al mercato soprattutto in vista della prossima stagione, quando inevitabilmente ci saranno da riempire delle caselle, considerato l’addio ormai sicuro di alcuni giocatori.

Come ha spiegato il giornalista Giovanni Albanese continua ad essere viva la pista Milinkovic-Savic. Il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare il suo accordo con la Lazio, che è in scadenza a giugno 2024. Finora la Juve è stata anche frenata dalle richieste del club biancoceleste per quello che è senz’altro uno dei migliori centrocampisti della serie A. Tuttavia le carte in tavola potrebbero cambiare nel corso della prossima estate, quando i bianconeri sarebbero intenzionati a farsi avanti. Il prezzo del suo cartellino, in caso di mancato rinnovo, è destinato a scendere e la Lazio potrebbe convincersi a cederlo.