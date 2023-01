Napoli-Juventus infinita, Spalletti lo soffia ad Allegri: affarone gratis

Napoli-Juventus, la sfida è infinita: Luciano Spalletti lo potrebbe soffiare a Massimiliano Allegri: gli azzurri sognano l’affarone gratis

La sfida è infinita. Napoli-Juventus sicuramente non si chiuderà ieri: ovviamente per il campionato le cose si sono messe benissimo per la squadra di Spalletti. Che però non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi alla serata del Maradona, anzi: anche sul mercato gli azzurri vogliono triturare Massimiliano Allegri.

Sappiamo benissimo come i bianconeri abbiano bisogno di interventi sul mercato, soprattutto in difesa, per la prossima stagione. Interventi che servono per costruire un nuovo pacchetto arretrato che solamente per pochi elementi, il prossimo anno, non cambierà. Ma sappiamo altrettanto bene come Cherubini non abbia tutte queste disponibilità economiche per pensare a chissà quali colpi. Si naviga a vista e si cercano soprattutto quelli che potrebbero essere dei colpi a zero. E di elementi in scadenza di contratto ce ne sono diversi, alcuni già messi nel mirino della Vecchia Signora. Che, però, non si può distrarre davvero un attimo, visto che i possibili innesti senza spendere un euro piacciono a tutti. E secondo quanto riportato da chroniclelive.co.uk, anche il Napoli, oltre la Juventus ovviamente e le due milanesi accostate da un poco di tempo, starebbe pensando a Grimaldo.

Napoli-Juventus è infinita: anche gli azzurri su Grimaldo

Il profilo di Grimaldo, esterno difensivo del Benfica che non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare, la Juventus lo segue da un poco di tempo. Tant’è che si è anche pensato che i bianconeri, per anticipare la concorrenza, avrebbero potuto fare un’offerta in questo mese di gennaio per anticipare il suo addio ai lusitani.

Ovviamente, e purtroppo, non andrà così, e Grimaldo andrà in scadenza e poi si muoverà, scegliendo con calma quella che potrebbe essere secondo lui la migliore destinazione possibile. Insomma, anche il Napoli, come detto, si è inserito in questa corsa, oltre alle big di Premier League, con un Newcastle in prima fila e che fa sul serio davvero, e oltre al Real Madrid e al Barcellona. Insomma, una vera e propria asta internazionale per un giocatore che piace a tanti. E che nel corso di questa stagione ha fatto ulteriormente capire tutto il suo valore.