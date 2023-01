Resa dei conti alla Juventus: un trofeo di distanza dall’addio di Allegri

Per la Juventus questo mese di gennaio è davvero molto importante per iniziare al meglio l’anno che è appena iniziato.

In campionato la rimonta verso il primo posto si è interrotta bruscamente con la sconfitta contro il Napoli di Spalletti. Ora però bisogna rialzarsi prontamente anche perché ci sono comunque degli obiettivi importanti da inseguire. Gennaio però è anche il mese del calciomercato.

Una sessione nella quale la tifoseria non deve attendersi certo rivoluzioni. La Juventus attenderà l’estate per ritoccare il suo organico, consapevole che ci sarà bisogno di volti nuovi soprattutto in alcune zone del campo. Nel frattempo la formazione allenata da Massimiliano Allegri cercherà di inseguire nuovi trionfi per arricchire la bacheca del club. Attenzione però agli ultimi giorni di questa finestra invernale. Non è da escludere infatti che possa esserci qualche occasione low cost da prendere al volo.

Juventus, tutti in discussione: bisogna portare a casa un trofeo

Non ci sono ad ogni modo alibi, perché la rosa che è stata costruita è senza ombra di dubbio competitiva. I rientri di Chiesa e Di Maria in pianta stabile, aspettando Pogba, possono far compiere un salto di qualità alla formazione di Allegri.

(#Tuttosport) Almeno una coppa, poi la resa di conti. #CoppaItalia, #EuropaLeague e qualificazione alla #ChampionsLeague per dare ancora un senso alla stagione della #Juve dopo il flop di #Napoli. Ma tutti, #Allegri in testa, saranno messi in discussione a giugno — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 14, 2023

Chiamata – come spiega Tuttosport – a portare a casa almeno un trofeo e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per dare un senso alla stagione, considerato che l’obiettivo scudetto si è ormai allontanato. La società attenderà l’arrivo dell’estate per fare le sue valutazioni e il quotidiano spiega come tutti i bianconeri saranno messi in discussione, compreso l’allenatore ovviamente.