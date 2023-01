Addio Juventus, allo United a prezzo stracciato: trattativa lampo

Addio Juventus, se ne va al Manchester United a prezzo stracciato e a soli sei mesi dalla scadenza del contratto: trattativa lampo

Diciamo che alla Juventus sul mercato non ne sta andando bene una. E forse, c’è a dirlo, le colpo non solo solamente di Cherubini, ma anche per quello che è successo nei mesi scorsi con le dimissioni di Agnelli.

Mancano solamente due giorni all’insediamento del nuovo consiglio d’amministrazione, quello che porterà Ferrero sulla poltrona più alta della Vecchia Signora. E da quel momento in poi, forse, ci potrebbe essere un via libera per alcune operazione che Allegri si aspetta per rinforzare una squadra che deve pensare solamente alla qualificazione alla prossima Champions League. Perché la Juventus vista venerdì sera contro il Napoli non può né parlare e nemmeno pensare allo scudetto. Meglio essere realisti. Insomma, parlare poco e lavorare tanto, magari inserendo qualcuno in rosa. A parametro zero pure, visto che di soldi ce ne sono pochi. Un colpo di questi, nei mesi scorsi se ne è parlato anche tanto, poteva essere Tielemans, centrocampista del Leicester in scadenza di contratto. Ma secondo le informazioni che arrivano dal Belgio, il Manchester United è pronto a chiudere.

Addio Juventus, Tielemans rimane in Premier League

Dopo la vittoria nel derby di sabato scorso contro il City, lo United ha deciso di accelerare sul mercato, per dare la possibilità a Ten Hag di giocarsi qualcosa da qui alla fine della stagione. Magari chiudere davanti ai nemici cittadini.

Ed è per questo che i Red Devils starebbero pensando al colpo in mezzo al campo. Uno di quelli low-cost: con il contratto in scadenza il Leicester per Tielemans non può chiedere la luna e per non perderlo a parametro zero potrebbe cedere per una cifra irrisoria. Qualche milione di euro, non di più. La trattativa potrebbe essere lampo. Anzi, sarà così. Il belga quindi è pronto a rimanere in Premier League.