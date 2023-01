Calciomercato, il biennale non basta: la Juventus fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, i bianconeri adesso vogliono più garanzie e un profilo su tutti sembra convincere: i dettagli dell’operazione.

La nuova Juventus ha preso forma ma in casa bianconera c’è bisogno di più supporto in difesa. Allegri ha già fatto capire che dopo l’addio di Chiellini e Bonucci, in evidente calo anche per fattore d’età, c’è bisogno di un nuovo rinforzo proprio nel ruolo del centrale.

In un certo senso, uno su tutti sembra aver convinto più degli altri. Si tratterebbe del centrale della Roma, Chris Smalling. Un profilo di affidabilità che adesso è verso un bivio definitivo sul suo futuro: continuare nella Capitale oppure scegliere una nuova destinazione, Juventus su tutte.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Smalling

Adesso, il giocatore potrebbe lasciare la Roma a parametro zero. La Juventus vuole alzare l’asticella e lo mette nel mirino sapendo di andare incontro ad un profilo decisamente di qualità e una garanzia assoluta in difesa, laddove, appunto, si vuole tentare l’upgrade internazionale. Le trattative per il rinnovo continuano. La Roma offre un biennale da 3,5 milioni. Offerta che per il momento non sembra convincere il giocatore.

Su di lui, quindi, potrebbe esserci l’intromissione dei bianconeri pronti a chiudere un profilo che, nonostante tutto, interessa non poco in casa Juventus e per benestare dello stesso Allegri. Tutto, dunque, pronto a decidersi in tempi celeri. Ricordiamo però che anche l’Inter aveva messo gli occhi sull’ex United ma in questo momento proprio la squadra bianconera sembra essere in vantaggio sulla rivale della Serie A. Come andrà a finire solo lo stesso giocatore ce lo dirà.