Calciomercato, pugno duro Juventus: ultimatum immediato

Ultimatum della Juventus per il centrocampista: una settimana per valutare le proposte

Il mercato della Juventus non è ancora decollato ma ci sono diverse situazioni da risolvere da qui al termine della sessione invernale di calciomercato, soprattutto sul fronte uscite.

Una di queste riguarda il centrocampista statunitense Weston McKennie. Reduce dal Mondiale positivo con gli Stati Uniti, l’ex calciatore dello Schalke 04 è in bilico tra permanenza e addio. McKennie ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2025 e per questo la decisione finale spetterà proprio a lui. Non mancano le squadre interessate al centrocampista americano, in particolare dalla Premier League dove Aston Villa e Bornemouth sembrano i club più avanti. Come riportato dal tweet del giornalista de Il Tirreno, Dario Pellegrini, però, Weston McKennie non gradisce nessuna delle due destinazioni, nonostante la Premier sia un campionato che fa gola a chiunque e che affascina lo stesso centrocampista classe ’98.

Calciomercato Juventus, McKennie rifiuta Aston Villa e Bornemouth

La Juventus ha dato a McKennie una settimana di tempo, tramite Wasermann, per valutare le proposte dalla Premier League e per capire se i due club interessati presenteranno un’offerta concreta sul piatto nei prossimi giorni.

Una sorta di ultimatum da parte del club bianconero per consentire a McKennie di trovare, eventualmente un’altra destinazione. Il centrocampista statunitense, però, non sembra intenzionato a sposare il progetto dell’Aston Villa, né quello del Bornemouth ma lascerebbe Torino solamente per una squadra di pari valore. Al momento, quindi, la situazione sembra non giovare alla Juventus che sarebbe disposta a sacrificare McKennie per incassare una discreta somma. Attualmente, però, la volontà del calciatore sembra non andare incontro ai piani della ‘Vecchia Signora’. La Juventus non molla il sogno Sergej Milinkovic-Savic e solamente tramite una cessione importante potrebbe arrivare a presentare un’offerta importante e convincente per la Lazio.