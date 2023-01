La resa dei conti è arrivata: Zidane firma con la Juve

Calciomercato Juventus, adesso le indiscrezioni sembrano già concrete. Il francese potrebbe arrivare in bianconero? I dettagli.

Sembra – ormai – cosa concreta la possibilità del ritorno dell’ex tecnico del Real Madrid. Zidane ritornerà dalla prossima stagione ad allenare una squadra importante, con un progetto altrettanto importante.

Come annunciano dall’estero, sul portale ‘Chafarderias.com’, il futuro di Zidane potrebbe essere presto deciso. Dopo aver lasciato il Real Madrid vincendo tutto e più volte, adesso, il tecnico francese è pronto a ripartire in grande.

Calciomercato Juventus, Zidane pronto a ripartire

In casa bianconera si faranno le dovute considerazioni su quale sarà il futuro di molti dei componenti dirigenziali, iniziando proprio dalla panchina. Potrebbero partire sia l’allenatore che il direttore sportivo Cherubini. Tutto verrà deciso dal nuovo Cda che prenderà pieni poteri proprio alla fine della stagione. Intanto le indiscrezioni parlano chiaro. Zidane potrebbe essere il nuovo candidato per essere di ritorno in Serie A, da allenatore.

Stando all’indiscrezione, quelli che lo conoscono e che stanno vicino all’allenatore, sono convinti, ribadendo, che non ci saranno precipitazioni da parte sua per scegliere la Juventus anche se sembra molto addicted con il ruolo, l’unica certezza, quindi, che per il momento Zidane non vede l’ora di tornare ad allenare dopo tutti questi anni sabbatici persi post Real Madrid. Di conseguenza il tecnico francese deve ancora decidere ma se la Juventus dovesse chiamarlo, proponendogli un contratto importante con un progetto altrettanto degno, allora, in quel preciso instante ci sarà, sicuramente, la possibilità di chiudere l’operazione. Certamente molto passerà anche dalle scelte della dirigenza che, come detto poc’anzi, a fine stagione, prenderà provvedimenti definitivi anche su alcuni dei “vecchi” componenti ancora in bilico.