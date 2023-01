Sestetto Juventus, Allegri in tripudio: ‘rinforzi’ segreti, c’è la data

Juventus, Allegri adesso ne può recuperare sei per le prossime sfide che vedranno impegnata la sua squadra: i dettagli.

La brutta sconfitta di Napoli brucia ancora, ai bianconeri, nonostante tutto mancavano alcuni dei titolarissimi, ma il passato – ormai – è lasciato alle spalle. Le prossime partite saranno cruciali in tutti i sensi e, anche, per le varie competizioni dove la Juventus figura ancora protagonista.

Per la gioia di mister Allegri, finalmente, potrebbero esserci dei ritorni importanti in rosa. Come scrive ‘Giovanni Albanese’ sono almeno sei i giocatori che rientreranno nelle prossime sfide. Andiamo a scoprire quando, nel dettaglio.

Allegri sorride, in sei “ritornano” alla Juventus

Il primo a rientrare è chiaramente l’esterno colombiano. Juan Cuadrado sarà già presente giovedì nella sfida casalinga di Coppa Italia contro il Monza. Una partita da dentro fuori che vedrà, indubbiamente, i bianconeri protagonisti. Vlahovic, invece, potrebbe già essere in panchina nella sfida contro l’Atalanta di campionato, prefissata per il 22/1.

Ma l’attesa più importante riguarda quella del ritorno del Polpo, Paul Pogba che sarà in panchina contro il Monza nella partita di Serie A prevista per il 29/1. A seguire De Sciglio, sempre in panchina il 22/1, Bonucci anche lui il 22/1 e l’attaccante brasiliano Kaio Jorge che dovrebbe, finalmente, essere a disposizione a febbraio ma ripartirà dalla next gen bianconera, quindi dai giovanissimi della Vecchia Signora. Nel giro di fine mese, quindi, Allegri potrebbe ritrovare i suoi pezzi pregiati e avere, finalmente, la rosa al completo. Una stagione certamente non facile sotto il punto di vista degli infortuni ma che, si spera, adesso, potrebbe avere – finalmente – la parola fine.