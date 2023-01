Regalo Scudetto, Juventus al palo: la clausola con con cui lo ‘fregano’ ad Allegri

Regalo scudetto pronto: in questo modo lo fregano a Massimiliano Allegri. La clausola che potrebbe essere decisiva per la chiusura dell’affare

Un regalo scudetto. Uno di quelli che anche la Juventus pensava di fare a Massimiliano Allegri. Non in caso di vittoria del tricolore, perché dalle parti della Continassa soprattutto dopo la sconfitta umiliante contro il Napoli non se ne può parlare, ma per rinforzare la squadra del tecnico livornese nella seconda parte di stagione.

Sappiamo benissimo che gli interventi, soprattutto per la prossima stagione, Cherubini (che a quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina è in bilico così come l’allenatore) li dovrà piazzare in difesa, in un reparto che dovrebbe vedere la Juventus fare una vera e propria rivoluzione. Un cambio generazionale anche, visto che i “vecchi” come Cuadrado, Alex Sandro in scadenza dovrebbero sicuramente salutare, mentre Bonucci è a rischio taglio. Senza dimenticarci di tutti gli altri. Insomma, rivoluzione. E per cercare di mettere un freno a tutte queste possibili uscite, il nome che i dirigenti bianconeri si sono scritti sul taccuino è quello di Fresneda: un diciottenne di belle speranze, che gioca nel Valladolid in Spagna, e che piace a mezza Europa soprattutto dopo la benedizione del suo tecnico. Che lo ha incensato pubblicamente spifferando non solo la possibilità di poterlo perdere in questa sessione di mercato, ma soprattutto sottolineando come chi lo prende fa un affare.

Regalo scudetto, l’Arsenal lo strappa ad Allegri

Come detto sul giocatore c’è mezza Europa. E anche qualche club italiano oltre la Juventus. Ma dall’Inghilterra, il Telegraph, spiega come sia l’Arsenal la squadra pronta ad assaltare il cartellino del giocatore. Non adesso, ma in estate, magari anticipando tutti e versando 17 milioni di euro per convincere Ronaldo il Fenomeno, presidente del club spagnolo, a cederlo.

Potrebbero anche lasciarlo in prestito i Gunners fino alla fine della stagione, ma l’affondo potrebbe esserci nelle prossime settimane. Un regalo scudetto per Arteta, che guida la Premier League e che ieri nel derby londinese contro il Tottenham ha forse piazzato uno strappo decisivo, visto che anche il City ha perso e i punti di distacco adesso sono tanti. C’è anche una clausola che potrebbe aiutare l’Arsenal a chiudere l’affare, che è di 20 milioni di euro. Non troppo più alta della possibile offerta. Insomma, anche in questo caso, Allegri potrebbe rimanere a bocca asciutta. Sempre se continuerà ad essere l’allenatore della Juventus.