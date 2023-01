Calciomercato Juventus, assalto a stelle strisce: nuovo ribaltone

Assalto totale al centrocampista della Juventus: nuovo ribaltone e possibile addio anticipato

Sono diverse le situazioni in bilico in casa Juventus in merito al futuro di alcuni giocatori e il mercato invernale in corso potrebbe già portare a una conclusione, senza aspettare la fine della stagione.

Diversi giocatori come Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot sono in scadenza di contratto a fine stagione e sembrano ormai certi di non rinnovare. Ci sono poi altre situazioni ancora in bilico e una di queste riguarda il centrocampista statunitense Weston McKennie. Il classe ’98 ha un contratto fino al 2025 ma la Juventus vorrebbe cederlo già in quesa sessione invernale, per incassare un buon bottino. L’interesse dalla Premier League non manca, in particolare da parte dell’Aston Villa che avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Calciomercato Juventus, l’Aston Villa in pressing su McKennie

Nonostante l’interesse da parte del Bornemouth, l’Aston Villa sembra in vantaggio nella corsa a Weston McKennie.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio, il club di Birmingham vorrebbe accontentare il suo allenatore Unai Emery che è alla ricerca di una mezzala dinamica e di inserimento che possa completare il centrocampo dell’Aston Villa. La Juventus spera di incassare circa 30 milioni di euro dalla cessione dell’americano, completando un’importante plusvalenza. Difficile, però, che dalla Premier League arrivi un’offerta di questo tipo per McKennie. La pista, però, rimane viva e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe accontentarsi anche di un incasso più basso da poter reinvestire su un esterno destro e in questo senso i nomi selezionati dalla dirigenza bianconera sono diversi: Emil Holm dello Spezia, Rick Karsdorp della Roma, Joakim Maehle dell’Atalanta e Ivan Fresneda del Real Valladolid sui cui, però, è già forte la concorrenza della Premier, in particolare dell’Arsenal ma anche delle big di Spagna.