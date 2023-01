Il nuovo Dybala alla Juventus: scintille da sogno, si sblocca il domino

Calciomercato Juventus, adesso è un vero e proprio effetto domino sull’erede: i dettagli dell’operazione per l’argentino.

Un giovane argentino sta già facendo, letteralmente, impazzire l’Old Trafford. Si tratta di un giocatore che è già considerato l’erede di Dybala.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, il giovane Alejandro Garnacho classe 2004 e già stella del Manchester United è già considerato un top player che presto potrà diventare importante nel calcio mondiale. Di nazionalità spagnola con cittadinanza argentina, il giovanissimo che si ispira a Cristiano Ronaldo, adesso è già uno dei più quotati in Europa.

Calciomercato Juventus, Garnacho fa ‘impazzire’ le big

Legalo da un contratto con il Manchester United ancora per 18 mesi, come scrivono dal portale estero ‘independent’, il giovane prodigio è già sul taccuino di tante big, in primis il Real Madrid che negli ultimi periodi non manca mai in fatto di grandi giocatori giovani. Il talento spagnolo di cittadinanza argentina è già nella lista delle grandi europee ma il Manchester potrebbe decidere di puntare a lungo su di lui.

Certamente, non è indubbio, che anche la Juventus sia tra le società interessate. Il cosiddetto erede per caratteristiche, vista la sua indubbia qualità tecnica, di Paulo Dybala. Ora pensarlo già in bianconero è difficile, soprattutto visti gli ultimi risultati avuti in questo momento con la maglia del Manchester United ma è anche vero che il giocatore potrà essere libero di scegliere qualora, appunto, il Manchester aprisse alla cessione del giovane pupillo. Un profilo che non passerà inosservato date le sue qualità. Possibile che in futuro diventerà uno dei protagonisti anche della sua nazionale.