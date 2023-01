Calciomercato Juventus, scelto il post Di Maria: tentazione ‘diabolica’

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno scelto il post Di Maria: la tentazione, visto anche quello che è il momento, è quasi diabolica

Se per la giornata di oggi è previsto un blitz ufficiale per Fresneda, l’esterno destro del Valladolid che la Juventus potrebbe prendere anche subito, nei prossimi mesi i bianconeri non perdono di vista quello che potrebbe essere un colpo importante, studiato da diverso tempo, e voluto da altrettanto tempo.

Sì, perché principalmente si conosce quello che dovrebbe essere il futuro di Angel Di Maria, che ha firmato solamente per una stagione con la Vecchia Signora, e che alla fine della stagione dopo solamente un’annata potrebbe salutar la compagnia. Se lo facesse adesso non ci sarebbero rimpianti, visto quello che è stato almeno per ora il suo apporto alla causa. Ma questo discorso ovviamente è lontano da quelle che sono le logiche di mercato, logiche che vanno verso una direzione spesso sconosciuta. In ogni caso, secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, la Juventus non perde di vista quello che da diversi anni ormai è diventato un obiettivo: parliamo di Zaniolo della Roma.

Calciomercato, la Juventus non perde di vista Zaniolo

Il numero 22 della Roma ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 e per ora di rinnovo non se n’è parlato. I Friedkin, proprietari della formazione giallorossa, hanno rimandato il tutto alla fine dell’anno: tra domanda e offerta balla più di un milione di euro.

Dalle parti di Trigoria ci vogliono vedere chiaro fino in fondo, e una decisione verrà presa solamente alla fine della stagione, quando Zaniolo sarà vincolato ancora per 12 mesi. E questa cosa potrebbe far diventare il suo acquisto un’occasione, visto che Pinto non potrebbe di certo richiedere i 50 milioni di euro che fino alla scorsa estate erano quelli che l la Roma voleva incassare per la cessione del giocatore. A giugno tra 20-25 milioni si potrebbe chiudere, anche perché le prestazioni di Zaniolo per ora sono quelle che sono. Insomma, si rimane attenti.