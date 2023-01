Conte-Juventus, nuovo colpo di scena: hanno perso le staffe

Conte-Juventus, hanno perso staffe e pazienza: il nuovo colpo di scena è servito e potrebbero portare a quella che al momento è la soluzione più ovvia

Daniel Levy, presidente del Tottenham, è noto per pianificare le sue nomine manageriali con largo anticipo. Ed è anche per questo motivo che in tempi non sospetti ha offerto il rinnovo ad Antonio Conte. Gli Spurs, bene ribadirlo, hanno un’opzione per un’altra stagione, ma nessuno vuole tenere un tecnico scontento.

E al momento a Londra tutti sono scontenti. Da un lato Conte che ha chiesto rinforzi e che dopo alcune battute a vuoto si ritrova a cinque punti dalla Champions League e con il Manchester City all’orizzonte (si gioca giovedì). Dall’altro i proprietari del Tottenham stanchi di sentire le dichiarazioni di un tecnico che sì li ha portati tra le prima quattro lo scorso anno, ma che non sembra essere in grado adesso di dare una sterzata alla stagione.

Conte-Juventus, il Tottenham apre all’addio

Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli Spurs stanno valutando quello che potrebbe essere un addio alla fine della stagione. Per i tifosi non ci sarebbero dubbi – così come vi abbiamo raccontato ieri – e vedrebbero di buon occhio anche un ritorno di Pochettino.

Sicuramente se ne potrebbe capire di più dopo la partita contro la squadra di Guardiola, che potrebbe essere un crocevia importante nella stagione degli Spurs: in caso di sconfitta la squadra londinese direbbe quasi definitivamente addio a tutti quelli che potrebbero essere i sogni di gloria e il rinnovo di Conte diventerebbe pressoché impossibile. Insomma, una situazione che sta prendendo una piega sbagliata da quelle parti, e che invece potrebbe portare la Juventus a tentare un affondo in caso di separazione con Allegri. Una cosa non tanto lontana dalla realtà nemmeno questa.