Dalle parole ai fatti: “Accordo segreto Conte-Juventus”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche in questa fase delicata della stagione in corso.

I trasferimenti sono iniziati ormai da diversi giorni ma non si sono visti finora grandi colpi, tutti i club mirano ad interventi mirati senza spendere troppo in questo primo mese del 2023. E questa pare essere anche la strategia della Juventus.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sa benissimo di avere tutte le possibilità per puntare a tutti e tre gli obiettivi stagionali. La qualificazione alla prossima Champions League, l’Europa League e la Coppa Italia. Che sarà il prossimo torneo che prevede un impegno da parte di Bonucci e compagni. Giovedì sera infatti la Juve dovrà vederserla contro l’ambizioso Monza, una squadra da non sottovalutare. Calcio giocato che per ora dunque sembra oscurare il calciomercato. In realtà le voci non mancano di certo in questo periodo e si sta parlando anche di quello che potrebbe essere il futuro della panchina bianconera.

Juventus, la rivelazione di Momblano su Conte

Allegri ha ancora un lungo accordo con la Juventus, ma è chiaro che alla fine nel calcio contano sempre i risultati e una valutazione finale si farà a bocce ferme, quando la stagione sarà conclusa. Con le alternative Conte e Zidane che rimangono in piedi.

RETROSCENA 😉 🗣”Mi risulta che #Agnelli e #Conte avessero già un accordo di massima per il ritorno,stiamo parlando di Settembre/Ottobre,con Conte che sperava che la notizia uscisse il più tardi possibile per gestire al meglio media inglesi e pubblico.” [Momblano – @juventibus] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) January 17, 2023

“Mi risulta che Agnelli e Conte avessero già un accordo di massima per il ritorno, stiamo parlando di settembre o ottobre. Con Conte che sperava che la notizia uscisse il più tardi possibile per gestire al meglio media inglesi e pubblico” ha rivelato il giornalista Momblano a “Juventibus”. Con la nuova dirigenza in arrivo cambieranno le carte in tavola? Difficile prevederlo, ma di sicuro il ritorno del leccese rimane una pista percorribile.