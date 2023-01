Calciomercato Juventus, lo hanno mollato: domino fulmineo, Allegri sotto choc

Calciomercato Juventus, in Inghilterra cercano un accordo. L’effetto domino scatta così in maniera immediata. Allegri bruciato

La trattativa in Inghilterra è in fase avanzata soprattutto perché l’Arsenal ha già trovato il sostituto. E non è una notizia semplice da digerire per Massimiliano Allegri, che sperava di poter contare sule prestazioni del giocatore già in questo mese di gennaio. Ma più passa il tempo e più la trattativa diventa difficile.

Allora, facciamo le cose con ordine e riportiamo tutto quello che lo standard.co.uk ha scritto in queste ore. La notizia principale è che l’Arsenal e il Fulham stanno trattando il passaggio di Soares dai Gunners apunto all’altro club di Premier League. Fino a questo momento, l’esterno destro spagnolo 31enne in forza alla squadra di Arteta ha collezionato solamente una presenza in Premier League. E non serve ovviamente aggiungere altro per capire che il tecnico della squadra capolista abbia deciso di non puntare su di lui. Ma così come succede per tutti, senza avere un sostituto, non vorrebbe privarsene ma a quanto pare, quel sostituto, ce lo hanno bene in mente.

Calciomercato Juventus, scatta l’effetto domino: prendono Fresneda

Sì, lì, con insistenza, viene fatto il nome di Ivan Fresneda, il 18enne del Real Valladolid che anche i bianconeri hanno messo nel mirino da un poco di tempo.

Ormai in Spagna hanno capito di non poterlo trattenere e stanno pensando anche di cederlo in questa sessione di mercato: la valutazione è alta e non è inferiore ai 15 milioni di euro. Tanti soldi che mettono paura nell’immediato, ma che potrebbero essere pochi pensando a quelle che sono le caratteristiche tecniche di un giocatore che inoltre ha ampi margini di miglioramento. La Juventus come ci detto ci ha pensato e ci pensa ancora, ma un addio di Soares in questa sessione di mercato potrebbe realmente aprire le porte ad un passaggio in Premier immediato. Con Allegri al palo, ancora una volta.