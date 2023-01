Una situazione al capolinea? Dall’estero sono sicuri. Tutti i dettagli della potenziale offerta per l’attaccante bianconero.

Vlahovic potrebbe lasciare subito la Juventus ma alla cifra giusta. Secondo l’ultima indiscrezione dall’estero, adesso, la situazione appare concreta.

Secondo l’ultima novità di mercato proveniente dall’estero, esattamente dal portale ‘Todofichajes.com’, la situazione relativa al bomber serbo, adesso, potrebbe avere una svolta definitiva. Il club inglese è pronto a fare sul serio per lui e ci sarebbero già 80 milioni sul piatto per convincere il club bianconero a cederlo subito.

Calciomercato Juventus, Vlahovic all’Arsenal per 80 milioni

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione la proposta fatta dal club inglese nei confronti della Vecchia Signora sembra essere quella decisiva ma non sufficiente. Stando infatti alla ricostruzione, secondo cui l’Arsenal – che da pochissimo ha perso Mudryk partito in direzione Chelsea per 100 milioni di euro – avrebbe messo sul piatto la contromossa da ben 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del bomber bianconero e della nazionale serba.

Una cifra, si legge, che verrebbe ritenuta non sufficiente dal club di Exor, che vorrebbe guadagnare qualcosa in più rispetto alla spesa fatta un anno fa. Sempre secondo la fonte citata, inoltre, Vlahovic avrebbe accettato l’ipotesi di un approdo alla corte di Arteta e la possibilità di andare a giocare nel campionato inglese, dando, quindi, il via libera ai ‘Gunners’ a trattare con la Juventus per il suo presunto prossimo club. Non è tutto: l’accordo tra i club potrebbe essere già raggiunto in questo mese di gennaio, prima della chiusura della finestra del calciomercato invernale. Insomma, qualcosa di definitivo sembra bollire in pentola e la situazione va monitorata molto attentamente ma adesso la possibilità di un addio del bomber serbo sembra più concreta che mai. Come risponderà la Juventus in tal senso? Ci sono diversi spiragli che lasciano pensare a qualche possibile contromossa e ci sarebbero già i nomi dei potenziali sostituti.